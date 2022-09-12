Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu: İade sürecini etkiler mi?

Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş bu ülkeye sığınma talebinde bulundu. Göktaş'ın talebinin Bulgar makamlarınca kabul edilmesi beklenmiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 22:41 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 22:55

Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu: İade sürecini etkiler mi?

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce 'a sığınma talebinde bulunduğu ancak bunun iade sürecini etkilemesinin beklenmediği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Göktaş, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu.

Geçen hafta 'ye iadesiyle ilgili davası görülen Göktaş'ın bu talebinin Bulgar makamlarınca kabul edilmemesi bekleniyor.

Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verileceği tahmin ediliyor.

Göktaş'ın, bu karara, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemede itiraz edebileceği ancak bunun süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.

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