İstanbul Levent'te  bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti.

Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi.

Olay yerinde bulunan bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.