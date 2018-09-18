İstanbul Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti.
Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi.
Olay yerinde bulunan bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.
DHATürkiye
İstanbul Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti.
Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi.
Olay yerinde bulunan bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.