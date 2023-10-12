Levent'te kadın maganda kadın sürücüye saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta kadın sürücü tartıştığı başka bir kadın sürücüye saldırdı.
Olay, dün 16.00 sıralarında Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla yolculuk yapan Banu Sönmez (36) yol yapım çalışmasından dolayı yoğun olan trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı.
Bu sırada araç kuyruduğunu dikkate almadan sağdan geçmeye çalışan aracın kadın sürücüsüne tepki gösteren Sönmez, "Dikkat edin, arabama çarpıyordunuz, ayrıca bu kadar insan trafikte araçlarıyla bekliyor, uyanıklık yapıp sağdan trafik kurallarını ihlal ederek araya girmeye çalışıyorsunuz." dedi.
Kadın sürücünün hakaret ve küfürleri üzerine aracına binip olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sönmez, saldırıya uğradı. Açık olan camdan Sözmez'e defalarca yumruk atan saldırgan kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar durdurdu.
Yanında bulunan küçük çocuğuyla birlikte saldırya uğrayan Sönmez, hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden kadının şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, maganda kadını kısa sürede tespit ederek yakaladı.
"BENİ KAPIYA SIKIŞTIRDI"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Banu Sönmez şunları söyledi:
"Ben bugün çocuğumu alıp okuldan eve dönerken bir kadın maganda tarafından darp edildim. Gültepe’de yol göçtüğü için çok trafik vardı. O sırada alt geçitten giderken sağdan gelen bir kadın sürücü, benim arabama sürtüyordu. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Herkes bekliyorsa siz de beklemelisin dedim. Bana küfür ve hakaret etti. Trafik açıldığında ben seyir halindeyken o kadın, hiç beklemediğim bir anda camımdan bana yumruk attı. Dakikalarca darp edildim. Kadın beni kapıya sıkıştırdı."
"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"
Hakkını sonuna kadar arayacağının altını çizen Sönmez, "Bu kadının psikolojisi bozuk. Bana bu şekilde davranamaz ve darp edemez. Yanında çocuğu varken ve en savunmasız anında bu anları yaşatamaz. Ben ameliyatlıyım. Ellerimde hala onun tırnak izleri var. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını çekmeli." ifadelerini kullandı.
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