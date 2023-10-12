Levent'te kadın maganda kadın sürücüye saldırdı

"BENİ KAPIYA SIKIŞTIRDI"



Yaşadığı korku dolu anları anlatan Banu Sönmez şunları söyledi:



"Ben bugün çocuğumu alıp okuldan eve dönerken bir kadın maganda tarafından darp edildim. Gültepe’de yol göçtüğü için çok trafik vardı. O sırada alt geçitten giderken sağdan gelen bir kadın sürücü, benim arabama sürtüyordu. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Herkes bekliyorsa siz de beklemelisin dedim. Bana küfür ve hakaret etti. Trafik açıldığında ben seyir halindeyken o kadın, hiç beklemediğim bir anda camımdan bana yumruk attı. Dakikalarca darp edildim. Kadın beni kapıya sıkıştırdı."



"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"



Hakkını sonuna kadar arayacağının altını çizen Sönmez, "Bu kadının psikolojisi bozuk. Bana bu şekilde davranamaz ve darp edemez. Yanında çocuğu varken ve en savunmasız anında bu anları yaşatamaz. Ben ameliyatlıyım. Ellerimde hala onun tırnak izleri var. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını çekmeli." ifadelerini kullandı.