Levyeli trafik magandası yakalandı

Sosyal medyada yayılan "kamyon sürücüsünden levyeli saldırı" başlıklı paylaşımlar üzerine İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayın Bornova İlçesi Ordinaryüs Profesör Doktor Muhittin Erel Caddesi üzerinde gerçekleştiğini, şüphelilerin ise kamyon sürücüsü E.İ. ile yolcu V.D. olduğunu belirledi. Sürücü E.İ. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uygulayarak sürücü belgesine geçici olarak el koyan ekipler, şüpheliyi trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapmak için emniyete götürdü.

Yolcu V.D. de 993 lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alındı. V.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.