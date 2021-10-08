Leyla Aydemir cinayeti davasında sanıklara beraat

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan 7 sanığın tamamının beraatına karar verildi.



4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cinayet sanığı olarak yargılanan amca Yusuf Aydemir, ilk davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

7 SANIK DA BERAAT ETTİ



Kararın bozulmasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan amca, bu kez diğer 6 sanıkla birlikte beraat etti.



Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.



2'si amca 7 kişi hakkında dava açıldı. Geçen yılki karar duruşmasında, amca Yusuf Aydemir ''çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Diğer 6 sanık ise beraat etmişti. Karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozuldu.

Gerçek faillerin tespiti için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulması gerekirken sanığın mahkumiyetinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Yusuf Aydemir'in tahliyesine itiraz etti, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edildi.



İtiraz dilekçesinde, Yusuf Aydemir ile maktulün babası arasında uzun zamandır husumet bulunduğuna dikkat çekildi. Çocuğun sanık tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü.



Ancak itiraz reddedildi. Sanıklar, yeniden hakim karşısına çıktı.

DAHA ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALAN AMCA BU KEZ BERAAT ETTİ



Savcı, Yusuf Aydemir dahil 3 sanığın “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından, 2 sanığın da bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme, kararını açıkladı, ceza için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle 7 sanığın da beraatine hükmetti.



Aydemir ailesinin avukatı, beraat kararlarını üst mahkemeye taşıyacaklarını söyleyerek "Hukuk mücadelesi sürecek" dedi.