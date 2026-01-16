Leyla Aydemir davası sil baştan. Amca tutuklandı

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Aydemir ailesinden şüphelilerin de aralarında sanıklar savunmalarını tamamladı.

Mahkeme başkanı Yusuf Aydemir'e "Leyla'nın kaybolduğu günden bulunduğu zamana kadar telefonunuzun interneti kapalı. Tuşlu telefon kullandığınızı söylediniz ancak elinizde akıllı telefon bulunduğuna dair fotoğraflar var. Abiniz Nihat Aydemir'le aranızda bir probleminiz var mıydı? Sizin dışınızdaki herkes aranızda problem olduğunu söylüyor" diye sordu.

Aydemir de suçunun olmadığını dile getirip beraatini talep etti. Kendisine iftira atıldığını öne süren Aydemir, "Keşke katil bulunsaydı. Telefonumun internetinin kapalı olması, internetimin bitmiş olmasından kaynaklanmış olabilir." dedi.

"ABİMLE HUSUMETİM YOK"

Ağrı merkeze jandarmayla birlikte geldiklerinden bahseden Aydemir, "Traktörle yukarıya gitmemin nedeni, Leyla'nın başka bir yerde bulunduğunu duymuş olmamdı. Daha sonra tekrar Leyla'nın bulunduğu yere geldim." diye konuştu.

Nihat Aydemir ile aralarında bir husumet olmadığını dile getiren Aydemir, "Şüphelendiğim hiç kimse yoktur, olsaydı söylerdim. Abim Nihat Aydemir, yaklaşık 25 yıl önce evlendi. Resmî bir evlilik değildi. Anlaşamadılar. Doğumdan sonra bebeği gönderdiler. Bebek emzirilmemiş, mama verilmiş. Hastalanmış ve vefat etmiş. O dönemde bu tür durumlar devlete bildirilmiyordu. Bildirim yapılmadan defnedildi." diye ifade verdi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Dosyanın, 12 Şubat 2026 ve 10 Mart 2026 tarihlerinde değerlendirildikten sonra, 10 Nisan 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili kızın 2 amcası ve başka 5 şüpheli hakkında dava açılmıştı.