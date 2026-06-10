Leyla Aydemir davasında yeni gelişme
10.06.2026 13:37
Leyla Aydemir.
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesi kararlaştırıldı.
Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor.
ANNE YENİDEN DİNLENECEK
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.
Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.
SON CELSEYE AVUKATSIZ ÇIKTI
Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.