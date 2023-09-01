Leyla ile katili eşinin televizyon programında da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

TV PROGRAMINA KATILMIŞLAR

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, "O arsayı sana vermiyorum" dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın "Dengesiz konuşma" diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.