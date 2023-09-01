Leyla ile katili eşinin televizyon programında da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Leyla ile katili eşinin televizyon programında da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da bir kadın cinayeti yaşandı.

Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı.

Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı.

Leyla ile katili eşinin televizyon programında da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı - 1

Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

TV PROGRAMINA KATILMIŞLAR

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, "O arsayı sana vermiyorum" dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın "Dengesiz konuşma" diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

Leyla ile katili eşinin televizyon programında da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı - 2

Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.

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