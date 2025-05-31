Leylek Şenliği nerede, kaç gün sürecek? Leylek Şenliği tarihleri

Bursa ’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında doğa, sanat ve bilimin bir araya geldiği Eskikaraağaç Leylek Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesi iş birliğinde geleneksel hale gelen şenlik, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle doğaseverleri ağırlayacak. Festivalin açılışı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de atölye çalışmalarıyla başlayacak. Aynı gün saat 18.30’da yapılacak resmi açılış töreninde leylek korteji, kurdele kesimi, açılış konuşmaları ve Prof. Dr. İsmet Arıcı anma töreni gerçekleştirilecek. Şenliğin ilk gecesinde ise sevilen sanatçı Bora Duran, saat 22.00’de sahne alacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ



Şenlik kapsamında Karacabey Belediye binası önünden Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00’ten itibaren her saat başı ücretsiz servis araçları hareket edecek. Ulaşımın ücretsiz olması, bölge halkı ve çevre ilçelerden katılmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlıyor.



HER YAŞTAN KATILIMCIYA HİTAP EDEN ETKİNLİKLER



İki gün sürecek festival boyunca çocuklara özel atölyeler, doğa yürüyüşleri, kuş gözlem turları, kayık gezileri, konserler, ritim gösterileri, masal dinletileri ve bilim atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Özellikle Bursa Yuvam, Bursa Müze ve Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek atölyeler, minik katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.



UNESCO tarafından desteklenen ve "Yaşayan Köy" unvanına sahip Eskikaraağaç, göçmen leyleklerin uğrak noktası olmasıyla da dikkat çekiyor. Şenlik boyunca ziyaretçiler, bu doğal mirası yakından tanıma şansı bulacak.