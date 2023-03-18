Leylekler Arnavutköy'de mola verdi

Avrupa'ya göç eden leylekler sürüler halinde Arnavutköy'de mola verdi. Baharın müjdecisi olan leylekler, çimenlik alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Leylekler Arnavutköy'de mola verdi
Yaren Leylek 12. yılda da göçüp geldi
Yaren Leylek 12. yılda da göçüp geldi Haberi Görüntüle

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.

Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi. Leylekler göç güzergahlarından biri olan İstanbul'da çimenlik alanlarda dinlenmek için mola verdi.

Leylekler Arnavutköy'de mola verdi - 1

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde çimenlik alanlara konan leylekler güzel görüntüler oluşturdu. Baharın müjdecisi olan leylekler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.

"MARTIN 17'SİNDE GELİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Tekin Karakaya, "Her sene martın 17'sinden sonra leylekler buraya göç ederler. Sürü halinde buralarda uçuyorlar, çok yoğunluk oluşturuyorlar. Buralardaki yeşillik, ormanlık alanlarda geziyorlar. Ondan sonra gidiyorlar." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...