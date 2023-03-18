Leylekler Arnavutköy'de mola verdi

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.

Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi. Leylekler göç güzergahlarından biri olan İstanbul'da çimenlik alanlarda dinlenmek için mola verdi.

