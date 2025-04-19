Leylekler Muş Ovası’na döndü

Sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası, bugünlerde baharın müjdecisi olan leyleklere ev sahipliği yapıyor. Her yıl mart ayı ortalarında Muş Ovası’na gelen leylekler, yuvalarını hazırlamaya başladı. Baharın gelişini simgeleyen leylekler, bu yıl da yöre halkını sevindirdi.



İlkbaharın gelişiyle birlikte ovaya dönen leylekler, elektrik direkleri, cami kubbeleri ve evlerin çatılarında yuvalarını kurdu. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, özellikle Murat ve Karasu havzalarında yoğun olarak görülüyor.







