Leyleklere baharda kar sürprizi

Sivas'ın Hafik ilçesinde nisan ayında yağan kar, baharın müjdecisi leylek ve göçmen kuşlar için sürpriz oldu.



Haci İzzet Örnek Camisi'nin kubbesine yuvalarını yapma telaşında olan leylekler, lapa lapa yağan karın altında yağışın dinmesini bekledi.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.



Hafik Gölü'nü çevreleyen beyaz örtü sakarmeke, ördek ve yaban kazı gibi kuşlar için de sürpriz oldu.