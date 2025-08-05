Leyleklerin Büyükçekmece'deki acı sonu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde göç yolundaki iki leylek, yüksek gerilim hattına bağlı tellere çarptı. İki leylek, elektirk çarpması sonucu öldü.

Leyleklerin Büyükçekmece'deki acı sonu

Büyükçekmece'de göç yolundaki iki leylek, akımına kapılıp öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre iki leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı.

Çıkan yangın otluk alana sıçradı.

Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı söylenirken iki leylek olay sonrası öldü.

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