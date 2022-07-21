LGS nakil sonuçları | 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sonuçları merakla bekleniyor. Peki LGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Liselere Girişi Sınavı (LGS) tercih sonucu hakkında merak edilenler...

LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler "yerel yerleştirme" ile liselere yerleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecekler.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALMIŞTI



Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı.



Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.



SINAV SONUÇLARI 30 HAZİRAN’DA DUYURULDU



MEB sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nın sonuçları 30 Haziran 2022’de açıklandı.

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