LGS sonuçları açıkladı

15 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları erişime açıldı.

Öğrenciler LGS sınav sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden şifre ve T.C kimlik numaraları ile öğrenbilecekler.



14-24 Temmuz tarihleri arasında ise tercih süreci başlayacak.



Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.



Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.



VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte velilere destek olmak amacıyla "Veli Kılavuzu” yayımladı.



Kılavuzda velilere yönelik,"Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz." şeklinde öneriler yer alıyor. Çocukların kıyaslanmaması, gelişim süreçlerinin dikkate alınması uyarısı yapılıyor.



Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.