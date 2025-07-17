Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, aralarında soruları paylaşan okul yöneticisinin de olduğu kişiler hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.



Bakan Tekin, "29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı, okuldaki. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. İdari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılması gereken bir durum varsa ceza davası da açılır. Ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır." dedi.



TRT Haber yayınına katılan Bakan Tekin, LGS sorularının çalındığı iddiasını da bir kez daha yalanladı.



Tekin, "Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış PDF'ye dönüştürülmüş ve 11.57'de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızı o PDF görüntülerini, PDF materyallerini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan böyle bir olay yok." diye konuştu.

719 BİRİNCİ TARTIŞMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin başka hiçbir ek kaynağa ihtiyaç duymadan sınava hazırlanabilmeleri için LGS'de çıkan sorunların müfredatta yer alan sorularla benzer olduğunu hatırlattı.



Bu kapsamda 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasının sağlıklı bir durum olduğunu söyledi..



ZORUNLU LİSE EĞİTİMİ 2 YILA DÜŞECEK Mİ?

"12 yıllık zorunlu eğitimin son 4 yılına yönelik bir revizyona gidileceği konuşuluyor, bu adımla ilgili neler söylersiniz, tartışmalarda hangi formül ön plana çıkıyor?" şeklindeki soruya Tekin, şu karşılığı verdi:



"12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili şu anda kamuoyunda bir tartışma yürüdüğünü görüyoruz. Bizim Bakanlık'taki ilgili arkadaşlar bu konuyu izliyorlar, değerlendiriyorlar. Bu konuda entelektüeller, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri, iş dünyası, değişik açıklamalar yaptı. Lehinde açıklamalar yapan var, aleyhinde açıklamalar yapanlar var. Lehinde açıklama yapanlardan önerisi olanlar var. Biz bütün bunları değerlendireceğiz. Nihayetinde bu, Bakanlık olarak tek başımıza bizim vereceğimiz bir karar değil, bu bir yasal düzenleme konusu."