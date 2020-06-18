LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? (Resmi açıklama bekleniyor)

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

18.06.2020 - 11:42

LGS ve YKS'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? (Resmi açıklama bekleniyor)

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Corona virüs salgınıyla alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. 

Vaka sayılarındaki azalışla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Belli önlemlerle normalleşmeye geçildi. 

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi, bazı sınavların ertelenmesi gündeme geldi. 

YÖK ve ÖSYM'nin son açıkladığı tarihlere göre 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak: 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15
Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15
Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45

LGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 

Bu hafta yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. 

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili resmi açıklama yapacak.

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