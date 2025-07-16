"LGS'de 36 birinci tek okuldan çıktı" iddialarına yalanlama

Bursa'da imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddia edildi.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Alireisoğlu, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, kentteki bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

YALNIZCA İKİ ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI



Alireisoğlu, yaptığı açıklamada, LGS sınavında Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca ikisinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi.



Ahmet Alireisoğlu, şunları kaydetti:



"Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir."