LGS'de 719 birinci tercihleri etkiler mi?

LGS'de tercih dönemi bugün başlıyor.



Merkezi sınavda 719 birinci ile rekor kırılmasının tercih sürecini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.



Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'a göre, sonuçlar merkezi sınavın sıralama vasfını kaybettiğini gösteriyor.



Sınavların sıralama amaçlı sınavlar olduğunu dile getiren Salim, "Kalitesinin niteliğinin araştırıldığı sınavlar değil. Sıralama vasfını giderek kaybetmeye başladı. 719 birinci var ama onlardan bir az soru yapan öğrencinin kaç tane olduğunu da bimiyoruz." dedi.



Ünsal'a göre, sonuçları sınava 3 ayrı öğrenci grubu girmiş gibi değerlendirmek gerekiyor. "İlk yüzde 2'lik dilimde gerçekten çok başarılı öğrendiler kendi içinde yarışmış." diye konuşan Salim, "Yüzde 10'dan sonra öğrencilere sınav zor gelmiş. Aslında öğrencilerin daha az netle daha iyi yüzdelik dilimlere yerleştiğini gördük. Bu netleri geçen sene yapsaydı yüzde 15'e girmesi gerekirken bu yıl yüzde 13'e girmiş." ifadelerini kullandı.



TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?



Tercih süreci bugün başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek.



Salim, "Okulların taban dilimlerinde birinci ne kadar çok olursa olsun, çok öenmli değişim yaşanmıyor. Bu nedenle mevcut 2024 yılına ait yüzdelik dilimleri güvenle kullanıp o aralıkta seçim yapmalarını tavsiye ederim. Öğrenciler yüzde 4'lük dilimdeyse yüzde 3'lük okullardan başlayabilir. Yüzde 6'lık okullara kadar seçim yapabilir. Yüzde 4'lük öğrencinin yüzde 6 altı düşme riski yok." değerlendirmesinde bulundu.