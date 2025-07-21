LGS'de imam hatip okullarının başarısı: Sorular çalındı mı? Neden daha fazla tam puan aldılar?

LGS’de tam puan alan öğrencilerin okuldaki ilgili derslerde de yüksek not ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. Başka bir deyişle, 2025 Merkezî Sınav’da tam puan alan öğrenciler aynı zamanda derslerinde yüksek başarı gösteren öğrencilerdir. Bu durum, soruların önceden çalındığını, bazı öğrencilere verildiği gibi iddiaların asılsız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. LGS'de tam puan alan öğrencilerin matematik ortalaması 99,8, fen bilimleri 99,7, Türkçe, dil bilgisi, inkilap tarihi ve Atatürkçülük ve dil kültürü ve ahlak bilgisi ders ortalamaları ise yüzde 99.7'dir.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS sınavı sonrası dile getirilen iddialara, bakanlık verilerini paylaşarak yanıt verdi. Tekin'in bilgilendirme toplantısında, iddialar ve yanıtlara ilişkin veriler paylaşıldı. BakanTekin'in verdiği bilgiler, soru ve yanıt olarak şöyle:

- Tam puan öğrenci sayısı bu yıl neden fazla?



"Merkezî Sınavda tüm sorular 8. sınıf müfredatında yer alan kazanımlara yönelik ders kitaplarına uygun hazırlanmaktadır. Sayın Bakanımız okul ziyaretlerinde, öğretmen, öğrenci buluşmalarında ve Bakanlık resmî kanallarında bunu sıkça dile getirmektedir. 2025 Merkezî Sınavda 66 farklı il, 211 ilçe ve 544 okuldan toplam 719 öğrenci tam puan almayı başarmıştır. Bunun nedeni şöyledir;



"- Sınavda soruları tam yapma bireysel başarı olup okul, il veya

ilçe ile ilişkilendirilmesi sağlıklı olmamaktadır.

- Sınavda soruları tam yapma testin ortalama güçlüğü ile ilişkili değildir. Sınavda aşırı zor soru olup olmaması tam yapan öğrenci sayısını etkilemektedir.



- Sınav sorularına yönelik sürekli örnek soru yayımlanmaktadır. Bu da

sınava hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamaktadır.



- Örnek sorular Bakanlık internet sayfasında kamuoyuyla açık bir şekilde

paylaşılmakta olup tüm öğrencilerimizin erişimine açıktı."



- Sınav bu yıl diğer yıllara göre daha mı zordu?



2025 Merkezî Sınav’daki madde güçlük seviyelerinin önceki yıllarla benzer düzeylerde olduğu grafiklerle görülmektedir. Dolayısıyla 2025 Merkezî Sınavı’nın genel zorluk düzeyinin önceki yıllarla aynı düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.