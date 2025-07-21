LGS'de imam hatip okullarının başarısı: Sorular çalındı mı? Neden daha fazla tam puan aldılar?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip ortaokullarının Liselere Geçiş Sınavı verilerini paylaştı ve sınavda soruların çalındığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Bakanlığın verilerine göre imam hatip ortaokulları, eğitim alanında büyük ivme gösterdi ve 2018 yılında bu okul mezunlarından yüzde 4'ü yüzde 1'lik dilime girerken, bu oran 2025 yılında yüzde 10'a yükseldi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS sınavı sonrası dile getirilen iddialara, bakanlık verilerini paylaşarak yanıt verdi. Tekin'in bilgilendirme toplantısında, iddialar ve yanıtlara ilişkin veriler paylaşıldı. BakanTekin'in verdiği bilgiler, soru ve yanıt olarak şöyle:
- Sınavda, sorular çalındı mı, bazı öğrencilere sorular verildi mi?
LGS’de tam puan alan öğrencilerin okuldaki ilgili derslerde de yüksek not ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. Başka bir deyişle, 2025 Merkezî Sınav’da tam puan alan öğrenciler aynı zamanda derslerinde yüksek başarı gösteren öğrencilerdir. Bu durum, soruların önceden çalındığını, bazı öğrencilere verildiği gibi iddiaların asılsız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. LGS'de tam puan alan öğrencilerin matematik ortalaması 99,8, fen bilimleri 99,7, Türkçe, dil bilgisi, inkilap tarihi ve Atatürkçülük ve dil kültürü ve ahlak bilgisi ders ortalamaları ise yüzde 99.7'dir.
- Tam puan öğrenci sayısı bu yıl neden fazla?
"Merkezî Sınavda tüm sorular 8. sınıf müfredatında yer alan kazanımlara yönelik ders kitaplarına uygun hazırlanmaktadır. Sayın Bakanımız okul ziyaretlerinde, öğretmen, öğrenci buluşmalarında ve Bakanlık resmî kanallarında bunu sıkça dile getirmektedir. 2025 Merkezî Sınavda 66 farklı il, 211 ilçe ve 544 okuldan toplam 719 öğrenci tam puan almayı başarmıştır. Bunun nedeni şöyledir;
"- Sınavda soruları tam yapma bireysel başarı olup okul, il veya
ilçe ile ilişkilendirilmesi sağlıklı olmamaktadır.
- Sınavda soruları tam yapma testin ortalama güçlüğü ile ilişkili değildir. Sınavda aşırı zor soru olup olmaması tam yapan öğrenci sayısını etkilemektedir.
- Sınav sorularına yönelik sürekli örnek soru yayımlanmaktadır. Bu da
sınava hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamaktadır.
- Örnek sorular Bakanlık internet sayfasında kamuoyuyla açık bir şekilde
paylaşılmakta olup tüm öğrencilerimizin erişimine açıktı."
- Sınav bu yıl diğer yıllara göre daha mı zordu?
2025 Merkezî Sınav’daki madde güçlük seviyelerinin önceki yıllarla benzer düzeylerde olduğu grafiklerle görülmektedir. Dolayısıyla 2025 Merkezî Sınavı’nın genel zorluk düzeyinin önceki yıllarla aynı düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.
- Bursa'daki imam hatip okullarından daha fazlı mı birinci çıktı? İmam hatip okullarından tam puan alan öğrencilerin dağılımı nasıl?
Bursa ilinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci tam puan almıştır. Sosyal medyada paylaşılan Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda tam puan alan öğrenci bulunmamaktadır. İlgili okulun sosyal medya hesabında, Türkiye genelinde LGS’de tam puan alan farklı illerdeki imam hatip öğrencilerine dair bir paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımda yer alan isim ve fotoğrafların Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu ile doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Türkiye genelinde imam hatip ortaokullarından 29 farklı ilden toplam 63
öğrenci tam puan almıştır. 2025 Merkezî Sınavı’nda Türkiye genelinde imam hatip ortaokullarında 29 farklı ilden 63 öğrenci tam puan almıştır. Söz konusu paylaşımda bahsedilen; Bursa Yıldırım Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda tam puan alan öğrenci bulunmamaktadır. Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 6 öğrenci tam puan almıştır. Trabzon / Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4 öğrenci tam puan almıştır. Bu okullarda tam puan alan öğrenci sayısı toplam 10’dur. Bu öğrencilerin dışında Türkiye genelinde 53 öğrenci daha tam puan almayı başarmıştır.
- Neden imam hatip okullarından daha fazla birinci çıktı?
2018 yılında yüzde 1’lik dilime giren imam hatipli öğrenci oranı yüzde 4 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 10’a yükselmiştir. Bu artış anlık değil, yıllar içinde gerçekleşen istikrarlı bir gelişim trendini yansıtmaktadır. Öğrenci yüzdesindeki bu artış, imam hatip ortaokullarının akademik başarı açısından güçlendiğini göstermektedir. Sonuç olarak, iddia edildiği gibi imam hatip ortaokullarının merkezi sınavlarda başarısız olduğu söylenemez. Aksine, yıllara yayılan veriler, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin başarı düzeylerinde istikrarlı bir artış olduğunu ve LGS gibi sınavlarda önemli bir başarı yakaladıklarını ortaya koymaktadır.
- İzmir'de geçen yıl tam puan alınmamasına ragmen, bu yıl aynı okullardan 16 öğrenci tam puan mı aldı?
Kamuoyunu aldatıcı nitelikte olan bu paylaşım önce yapılmış ardından
silinmiştir. 2025 Merkezî Sınavı’nda, İzmir’de ne mezun olunan herhangi bir okulda ne de sınava girilen bir binada 68 öğrencinin sınava girip bu öğrencilerden 16’sının tam puan aldığı bir durum söz konusu değildir.
Dolayısıyla bahsedilen ve sonrasında kaldıran bu paylaşım asılsız olup manipülatif bir haber içeriği oluşturmaktadır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Lgs Sonuçları
- Sınav Sonuçları