LGS'de kaç kişi tam puan aldı? MEB LGS'ye katılım oranını ve tüm soruları doğru bilen öğrenci sayısını paylaştı

4 Haziran tarihinde başarıyla uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. MEB, sınava ilişkin sayısal verileri de paylaştı. Peki, LGS'de kaç kişi tam puan aldı?

LGS'de kaç kişi tam puan aldı? MEB LGS'ye katılım oranını ve tüm soruları doğru bilen öğrenci sayısını paylaştı

tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi " sonuçlarının açıklandığı bildirildi.Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz’da açıklanacak.

LGS'de kaç kişi tam puan aldı? MEB LGS'ye katılım oranını ve tüm soruları doğru bilen öğrenci sayısını paylaştı - 1

MEB, 2023 LGS sınavıyla ilgili şu bilgileri verdi;

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı %82 olarak açıklandı. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...