LGS'de kaç kişi tam puan aldı? MEB LGS'ye katılım oranını ve tüm soruları doğru bilen öğrenci sayısını paylaştı

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi.Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz’da açıklanacak.
MEB, 2023 LGS sınavıyla ilgili şu bilgileri verdi;
1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı %82 olarak açıklandı. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.
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