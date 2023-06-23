LGS'de kaç kişi tam puan aldı? MEB LGS'ye katılım oranını ve tüm soruları doğru bilen öğrenci sayısını paylaştı

MEB, 2023 LGS sınavıyla ilgili şu bilgileri verdi;

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı %82 olarak açıklandı. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.