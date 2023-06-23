LGS'de yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Öğrenci hangi yüzdelik dilim içerine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.