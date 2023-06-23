LGS'de yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır?

Yüzdelik dilim, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ardından gündeme gelen konulardan biri oldu. LGS’ye katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuç belgeleri üzerinde Türkiye geneli ve iller bazında yüzdelik dilimlerini görebiliyor. Peki, LGS'de yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır?

LGS'de yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır?

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuç açıklaması ardından öğrenciler, tercih sürecinin ayrıntılarını araştırıyor.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebiliyor. 

LGS'de yüzdelik dilim nedir, ne için kullanılır? - 1

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Öğrenci hangi yüzdelik dilim içerine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.

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