LGS maratonu sona erdi (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Sınav, 12.50'de sona erecek.



Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.



Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.



Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.



SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK



Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.



Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.