Liberya bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Cibuti'ye giden 225 metre uzunluğundaki 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı "Fortune Trader" adlı kuru yük gemisinin makineleri Gelibolu önlerinde arızalandı.



Bir süre sürüklenen buğday yüklü geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-15" ve "Nazım Tur" römorkörleri sevk edildi.

Yaşanan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Geminin arızasını gidermek üzere römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.