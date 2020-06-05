Libya Adalet Bakanı'nın eşi İstanbul'da çantasını çaldırdı

Libya Adalet Bakanı Abdullah El-İdrisi’nin eşinin çantası, İstanbul’da yankesiciler tarafından çalındı.



Edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümetin Adalet Bakanı Abdullah El-İdrisi, başkent Ankara’da ziyaret gerçekleştirirken, eşi Ahlaam Omar Alhusayn da İstanbul’u gezmek için kente geldi.



Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahalle Akdeniz Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezine geldi. İHA'nın haberine göre, konuk bakanın eşi AVM’ye girdiği sırada kolundaki çantası yanına yaklaşan 3 kadın tarafından çalındı. Çantada 7 bin TL para ile Ahlaam Omar Alhusayn‘ın pasaportunun bulunduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI



2 Haziran tarihinde “yankesicilik“ yöntemiyle yaşanan hırsızlık olayının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; elde edilen çok sayıda kamera görüntüsüİNCELENDİ.

ZANLILAR SURİYE UYRUKLU

Polis, eşkal bilgileri belirlenen şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Suriye uyruklu Heyem N., Zahra S. ve Erıc Nasr, 3 Haziran tarihinde Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği‘ne götürülen 3 şüpheli kadın, karakolda suçlarını itiraf etti.



Zanlılar 4 Haziran tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.