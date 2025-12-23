Libya askeri heyetinin jeti Ankara'da düştü. Libya Genelkurmay Başkanı uçaktaydı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Tunç, “Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.

LİBYA BAŞBAKANI: GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya’ya dönüş sırasında Ankara’da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz." dedi.

Dibeybe, heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililer ile içeren başarılı bir resmi ziyareti tamamladığını ancak ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını kaydetti.

Dibeybe, kazada hayatını kaybedenlerden övgüyle bahsederek, kazanın koşullarını ortaya çıkarmak için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.

UÇAKTA KİMLER VARDI?



Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub bulunuyordu.

BURHANETTİN DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte dört kişi ve üç mürettebatın uçakta olduğunu belirtti. Duran jetin, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirdiğini ve acil iniş talebinde bulunduğunu açıkladı.

Duran paylaşımında, "Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20:36’da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır.

İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Basın-yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesi uyarısı yapan Duran, “Bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir.” dedi.