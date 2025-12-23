Libya askeri heyetinin jeti Ankara'da düştü. Libya Genelkurmay Başkanı uçaktaydı
23.12.2025 21:47
Son Güncelleme: 24.12.2025 01:12
NTV - Haber Merkezi
Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti henüz belirlenemeyen bir nedenle Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, jet, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin bulunduğunu belirtti.
Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır." ifadelerini kullandı.
Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Yerlikaya, uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde ulaşıldığını açıkladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tunç, “Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.
LİBYA BAŞBAKANI: GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya’ya dönüş sırasında Ankara’da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz." dedi.
Dibeybe, heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililer ile içeren başarılı bir resmi ziyareti tamamladığını ancak ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını kaydetti.
Dibeybe, kazada hayatını kaybedenlerden övgüyle bahsederek, kazanın koşullarını ortaya çıkarmak için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.
UÇAKTA KİMLER VARDI?
Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub bulunuyordu.
BURHANETTİN DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte dört kişi ve üç mürettebatın uçakta olduğunu belirtti. Duran jetin, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirdiğini ve acil iniş talebinde bulunduğunu açıkladı.
Duran paylaşımında, "Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20:36’da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır.
İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
Basın-yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesi uyarısı yapan Duran, “Bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir.” dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad
3 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da içinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçağın düşmesi nedeniyle 3 gün milli yas ilan etti.
Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin düşen uçakta bulunan Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.
Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, bugün Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etmişti.