Libya heyetini taşıyan jet kazası. Karakutu Almanya'ya gidebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Libya heyetini taşıyan jetin düşmesiyle ilgili soruşturma hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, adli tıp sürecinin devam ettiğini, naaşların DNA tespitlerinin Libya'dan gelen örneklerle beraber eşleştirme yapıldığını belirtti.

Diğer yandan adli soruşturmanın da sürdüğünü söyleyen Tunç, "Uçağın girişindeki gidişin de kalkışında inişinde hem mürettebat bakımından hem görevliler bakımından tüm detaylar titizlikle adli soruşturma devam ediyor." dedi.

Bakan Tunç, bulunan karakutunun tarafsız bir ülke tarafından incelenmesi gerektiğini, bu nedenle Almanya ile irtibat kurulduğunu belirtti.