Libya heyetinin jeti neden düştü? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAĞIN DÜŞMESİ

23 Aralık'ta Libya heyetini taşıyan özel jetin düşmesine ilişkin açıklama yapan Bakanlık, olayın Libya ile iş birliği halinde titizlilikle incelendiğini açıkladı.

Radar teması kesilince arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ifade eden Bakanlık, "Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır" dedi.

BALIKESİR VE KOCAELİ'DE DÜŞMÜŞ HALDE BULUNAN İHA'LAR

Balıkesir ve Kocaeli'de düşen İHA'lara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakanlık, "Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan İHA’lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

"HAVA KONTROLÜNDE ZAFİYET YOK"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA’lar, yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa ülkeleri dâhil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır.

Sonuç olarak; bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA’lara karşı ilave tedbirler almakta, millî projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."