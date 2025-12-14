Libya tezkeresi iki yıl uzatılıyor
14.12.2025 16:11
AA
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerede, Libya'da Şubat 2011'deki olayları izleyen süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı hatırlatıldı.
Tezkerede "Barışın tesisi ve istikrarın sağlanması, Türkiye açısından büyük önemi haizdir." ifadesi de yer aldı.