Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi. Türk askerinin görev süresi 24 ay uzatılıyor
22.12.2025 18:58
Son Güncelleme: 22.12.2025 19:02
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerede, Libya'da Şubat 2011'deki olayları izleyen süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı hatırlatıldı.