Libya uyruklu kişi villada ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki Libya uyruklu Mohammed Abdalla villasında ölü bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki villada yaşayan Mohammed Abdalla'nın (71) dün saat 23.00 sıralarında zemin katta hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Abdalla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mohammed cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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