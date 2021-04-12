Libya'dan Ankara'ya büyük çıkarma: Tüm kabinesiyle geldi

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara'ya resmi ziyarette bulunuyor.



Ankara'ya tüm kabinesi ile gelen Dibeybe'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladı.



Dibeybe'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar araca eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Dibeybe'yi giriş kapısında karşıladı.



Erdoğan ve Dibeybe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.



Törenin ardından Erdoğan ve Dibeybe baş başa görüştü. Ziyaretinde Dibeybe'ye eşlik eden bakanlar Türk mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.