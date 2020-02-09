Libya'dan Türkiye'ye 'ilkeli duruşu ve desteği' için teşekkür

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed el-Ammari Zayid, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'e Türkiye'nin desteği ve ilkeli duruşu nedeniyle teşekkür etti.



UMH tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zayid ve Aksen'in, bugün başkent Trablus'taki başbakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, Zayid ve Aksen'in "ikili ilişkiler, Libya'daki siyasi ve askeri durum, Cenevre'deki kalıcı ateşkes için 5+5 görüşmeleri, Libya konulu ekonomik ve siyasi müzakereler" konularını ele aldığı aktarıldı.



Zayid, görüşmede, UMH'nin "bugün çok daha güçlü ve saldırıların üstesinden gelerek tüm Libya toprağını geri kazanacak durumda olduğunu" söyledi.



Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yer aldığı bir manzarada, siyasi çözüm çabalarına karşı karamsar olduklarının altını çizen Zayid, "Hafter ve destekçisi ülkelerin, siyasi bir çözüme inanmadığını, uluslararası toplantılara katılarak sadece zaman kazanmayı amaçladıklarını" ifade etti.



Zayid'in, Türkiye'nin Libya'ya desteği ve Ankara'nın Libya meselesinde "sivillerin, başkentin ve devlet kurumlarının korunması" için ilkeli duruşundan dolayı Büyükelçi Aksen'e teşekkür ettiği aktarıldı.



Büyükelçi Aksen'in ise görüşme sırasında, "UMH'nin haklı taleplerine uygun kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Libya'da huzur ve istikrarın temini için UMH ile iş birliği ve eş güdüm halinde hareket ettiklerini" vurguladığı belirtildi.



Görüşmede ayrıca, yüksek öğrenim başta olmak üzere eğitim alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

