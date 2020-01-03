Libya'ya gidecek Türk askeri için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı

Yetki tezkeresi Meclis'ten geçti Türk askeri Libya yolcusu.



Dün mecliste kabul edilen Libya tezkeresinin ardından alınan bilgiye göre Türk askerinin Libya görevi kısa süre içinde başlayacak .



Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanlığından alınan siyasi direktif doğrultusunda asker göndermeye ilişkin hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığını duyurdu.

Sayısı açıklanmayan ancak en az bir tabur büyüklüğünde olacağı ileri sürülen birliğin ağırlıklı olarak komandolar ve özel kuvvetlerden oluşacağı, içinde hava savunma unsurlarını da barındıracağı belirtiliyor.



Gönderilecek askeri birlik içinde eğitmen subay ve astsubayların da bulunacağı, bunların ulusal mutabakat hükümetine bağlı bir ani müdahale gücü oluşturma programını hayata geçireceği ifade ediliyor.



DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA GİRMEYECEK

Gönderilecek birliğin doğrudan çatışmalara girmeyeceği, ancak belirlenen angajman kuralları çerçevesinde kendilerine yönelik bir saldırı olması durumunda karşılık verileceği belirtiliyor.



Askerlerin hangi yoldan Libya'ya gönderileceğine ise ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altındaki Trablus ve Misrata havaalanlarının güvenlik durumuna göre karar verilecek.



VİDEO: LİBYA'DA TÜRK ASKERİNİN GÖREVİ NE OLACAK?