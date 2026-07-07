Liderler Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler

NATO Ankara Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Ankara'ya gelen liderlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

“İŞBİRLİĞİ İKİ ÜLKEYE DE FAYDA SAĞLAR”

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak NATO’nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun ‘Transatlantik Bağın’ yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.”