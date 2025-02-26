Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok liderle peş peşe telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

ÖZBEK MEVKİDAŞINDAN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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