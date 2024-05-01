Likya Yolu’nda düşen turisti ekipler kurtardı

Likya Yolu’nun Muğla Seydikemer bölümünde yürüyüş yapan Debrett Gordon Lyons isimli turist, dengesini kaybedip düştü. Şakak kemiğinde kırık oluşan turist, ekipler tarafında kurtarıldı.

Likya Yolu’nda düşen turisti ekipler kurtardı

’nda yürüyüş yapan turist, düşerek şakak kemiğini kırdı.

Edinilen bilgiye göre, Debrett Gordon Lyons isimli turistin, Seydikemer ilçesi Likya Yolu’nda yürüyüş yaparken düşmesi sonucu şakak kemiğinde kırık oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Karadere 112 ASHİ ekibi, Babadağ UMKE ve Jandarma JAK timleri sevk edildi.

Babadağ UMKE, JAK ve 112 ASHİ ekipleri bir saatlik bir yürüyüşün ardından vakaya ulaştı.

Araç ile ulaşımın olmadığı bölgeden yine ekipler tarafından sedye ile elde uzun süre taşınan yaralı Debrett Gordon Lyons, Babadağ UMKE ekibi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

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