Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı?

Lilial, genellikle butilfenil metilpropional adı altında kozmetik preparatlarda ve çamaşır tozlarında parfüm olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Karga ve domates bitkilerinde doğal olarak bulunan ve büyük ölçekte sentetik olarak üretilen aromatik bir aldehittir. Büyük ölçekte sentetik olarak üretilir .
LİLİAL NEDEN YASAKLANDI?
Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.
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