Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı?

Özellikle parfümlerde yaygın kullanılan "lilial" bileşenini içeren kozmetik ürünleri, Avrupa Birliği ardından 2022 yılında Türkiye'de de yasaklandı. Peki, Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı?

Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı?

Lilial, genellikle butilfenil metilpropional adı altında kozmetik preparatlarda ve çamaşır tozlarında parfüm olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Karga ve domates bitkilerinde doğal olarak bulunan ve büyük ölçekte sentetik olarak üretilen aromatik bir aldehittir. Büyük ölçekte sentetik olarak üretilir .

Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı? - 1

LİLİAL NEDEN YASAKLANDI?

Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da 102 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 102 kaçak göçmen yakalandı

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

CHP'li belediye meclis üyesi kaza kurbanı

CHP'li belediye meclis üyesi kaza kurbanı

Van'da kaçakçılık operasyonu: 194 kilo cıva ele geçirildi

Van'da kaçakçılık operasyonu: 194 kilo cıva ele geçirildi

Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

Tedavisi süren Sıla bebeğin hayati tehlikesi var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...