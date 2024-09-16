Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı?

Lilial, genellikle butilfenil metilpropional adı altında kozmetik preparatlarda ve çamaşır tozlarında parfüm olarak yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Karga ve domates bitkilerinde doğal olarak bulunan ve büyük ölçekte sentetik olarak üretilen aromatik bir aldehittir. Büyük ölçekte sentetik olarak üretilir .

