Liman başkanına rüşvet iddiasıyla gözaltı

Manavgat’ta su sporları işletmeciliği yapan Ş.Ö., aldığı yeni teknenin tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığı’na başvurdu. Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., Ş.Ö.’den iddiaya göre işlemlerinin hızlanması için 3 bin euro istedi.



Başkanın teklifini kabul eden Ş.Ç., liman başkanlığından çıktıktan sonra Manavgat Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldu.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Jandarma KOM Şube, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.



Seri numaraları alınmış 3 bin euro, tekne sahibi Ş.Ö. tarafından Manavgat Liman Başkanlığındaki odasında liman başkanı İ.E.B’ye teslim edildi.



Tekne sahibinin odadan çıkmasının ardından odaya giren jandarma ekipleri, çekmecede daha önce seri numaraları alınan 3 bin euro ele geçirdi.



Manavgat Liman Başkanı İ.E.B, rüşvet almak suçundan gözaltına alındı.



Geceyi Merkez Jandarma Karakolunda geçiren İ.E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.