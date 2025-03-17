Liman girişi kumla dolunca balıkçılar mahsur kaldı: Bir aydır denize çıkamıyoruz

Her fırtınadan sonra barınak girişinin kumla dolduğunu belirten balıkçılar, denize açılamadıklarını ve bu durumun geçimlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yetkililerden yardım bekleyen balıkçılar, barınağın önünün kum ve çakılla kapandığını, bu nedenle balığa çıkamadıklarını ifade etti.

''TEKNELER GERİ DÖNEMİYOR''

Tek geçim kaynaklarının balıkçılık olduğunu söyleyen Kemal Aydeniz, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle limanımızın girişi sığlaştı. Bir aydır denize çıkamıyoruz. Kayıklarımız limanın içinde hapis oldu. Dışarıda kalan tekneler ise geri dönemiyor. Avcılık yapamadığımız için büyük bir çaresizlik içindeyiz. Yetkililerin bir an önce liman girişini temizlemesi gerekiyor. Su o kadar sığ ki yürüyerek limanın bir ucundan diğerine geçilebiliyor. Mağduruz ve acil yardım bekliyoruz" dedi.