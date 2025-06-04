Limanda uyuşturucu oparasyonu

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Çeşme Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri limana giren iki tırda narkotik köpekleri ile arama yaptı.

Arama çalışmaları sırasında, iki tırda paketlenmiş halde 30 kilo kokain ve 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, iki tır şoförü gözaltına alındı.