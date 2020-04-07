Limon ihracatı izne bağlandı

SON DAKİKA HABERİ: Talep artışıyla fiyatı yükselen limonun ihracatı 31 Ağustos 2020'ye kadar izne bağlandı.

NTV Haber 07.04.2020 - 00:13 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 00:52

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Son dakika haberi! Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2. ve 3. maddelerine dayanılarak hazırlanırken Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 tarihine kadar uygulanacak. Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

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