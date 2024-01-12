Limon sosları yıl sonuna kadar raflardan kalkacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıklamıştı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, konuyla ilgili alınan kararın ayrıntılarını anlattı.



Kaplan, uygulamanın bir benzerini geçen yıl nar aroması veren, nar ekşili sos ya da nar aromalı şurup gibi ürünlerde yapıldığını hatırlattı.



"Bu düzenlemelerle amacımız öncelikle tüketicilerimizi korumak." diyen Kaplan, "Tüketicilerimizin yanlış yönlendirilmesini engellemek ve bu sayede de ülkemizde katma değerli ürün üretimi artırmak. Ve bunun da ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." dedi.



"KARARININ YAKIN ZAMANDA YAYIMLANMASINI PLANLIYORUZ"



Kaplan, konuya ilişkin kararı yayıma gönderdiklerini belirterek "Kararın çok yakın bir zamanda yayımlanmasını planlıyoruz. Yayımlandıktan sonra da artık bu ürünler Türkiye'de üretilemeyecek. Tamamen limon suyundan elde edilmiş ürünler ambalajlanarak raflarımızda yer alacak, tüketicilerimize ulaşacak. Sadece limon aroması, su, tatlandırıcı vesaire gibi girdilerle limon sosu ya da benzer isimlerle ürünler üretilip raflarda yerini alamayacak. Limon aromalı sosta da bu yasaklamalar olduktan sonra piyasa kontrollerimizi yapacağız." diye konuştu.



"PİYASADAKİ ÜRÜNLERİN ÇOĞUNDA LİMON YOK"

Yaptıkları araştırmalar sonucunda limon soslarında limonun kendisine çok az rastlandığını ya da hiç rastlanmadığını vurgulayarak, "Şu an maalesef piyasadaki ürünlerin büyük çoğunluğunda limon yok. Bazı ürünlerde çok az miktarlarda limon kullanılıyor ama kalan kısmı yine diğer bileşenlerden oluşuyor. Şu an Türkiye'nin limon üretimi geçen yıla göre yüzde 75 arttı. Bakanlık olarak düzenleyici yetkili kurum olarak müdahale etmek durumunda kaldık. Bu kararla tüketicimiz daha sağlıklı gıdaya ulaşmış olacak. Tüketicimizin yanıltılmasını önlenmiş olacak. Aynı zamanda katma değerli ürün üretimine de katkı sağlamış olacağız. Buradaki kararda önceliğimiz kesinlikle halk sağlığı. Bu, halkımızın sağlığını korumak için aldığımız bir karar." ifadelerini kullandı.

"SIKI DENETİMLER YÜRÜTECEĞİZ"

Kaplan, söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini işaret ederek şunları söyledi:



"Yönetmeliğin yayımlanmasından önce üretilen bu ürünleri masalarda, restoranlarda bir süre daha görebileceğiz. Ama bu ürünler bu yıl sonu itibarıyla tamamen raflardan ve masalardan kalkacak. Yönetmelik yayımından itibaren halen bu ürünleri üreten işletmeleri tespit edersek onlara da yaptırım uygulayacağız. Tekrar ediyorum; yönetmeliğin yayımlandığı andan itibaren bu ürünlerin üretilmiyor olması lazım. Üretim noktalarında böyle tespitlerimiz olursa yasal işlem uygulayacağız. Raflarda ya da toplu tüketim yerlerinde üretilen ürünlerin de yine bizim yönetmelik yayınlanmasından önce mi sonra mı üretildiğinin kontrollerini yapacağız, öyle tespitlerimiz olursa yine onlara da yasal işlem uygulayacağız. Yani o konuda sıkı denetimleri de yürüteceğiz."