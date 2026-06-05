Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında

İstanbul Avcılar 'da gittiği kafede limonata siparişinden sonra taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan kafeye gece saatlerinde gelen bir müşterinin, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlatması üzerine taşkınlık yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilere neden olan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin A.Ü. olduğu belirlendi ve "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli, Esenyurt'taki adresinde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ispartakule'de bulunan kafeye gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlatmış, bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıkmıştı.

Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaşmıştı.

Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söylemişti.