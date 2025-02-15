Limonata yüklü TIR alev alev yandı

Avrupa Otoyolu'nda Gürcistan plakalı TIR'ın dorse kısmındaki lastik, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halindeyken alev aldı.



Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yolun kenarına park ederek dorse ile çekiciyi ayırdı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Limonata yüklü TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.