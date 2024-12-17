Lisans mezunu değiller ama doktora yapıyormuş gibi gösterdiler! Ankara’da 103 kişiye dolandırıcılık gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini yurt dışında doktora öğrencisi gibi gösteren çok sayıda kişinin, usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteği aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.



Şüphelilerin Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg-Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyormuş gibi kredi desteği aldığı belirlendi.



BİR KISMI LİSANS MEZUNU BİLE DEĞİL



Bu kapsamda, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

103 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla 103 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.