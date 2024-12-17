Lisans mezunu değiller ama doktora yapıyormuş gibi gösterdiler! Ankara’da 103 kişiye dolandırıcılık gözaltısı

Almanya, İsviçre ve İzlanda’da faaliyet gösteren üniversitelerde, kendilerini doktora yapıyormuş gibi gösteren şüphelilerin, usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteği aldığı belirlendi. Bu yolla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nü milyonlarca lira zarara uğratan 149 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara merkezli operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini doktora öğrencisi olarak gösteren şüphelilerin bir bölümünün, lisans mezunu dahi olmadığı belirlendi.

Lisans mezunu değiller ama doktora yapıyormuş gibi gösterdiler! Ankara’da 103 kişiye dolandırıcılık gözaltısı

Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini yurt dışında doktora öğrencisi gibi gösteren çok sayıda kişinin, usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteği aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg-Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyormuş gibi kredi desteği aldığı belirlendi.

BİR KISMI LİSANS MEZUNU BİLE DEĞİL

Bu kapsamda, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

103 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla 103 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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