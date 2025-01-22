Lise duvarına 3 mermi isabet etti

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Özel Dadyan Ermeni Ortaokulu'nun duvarına ve camına bilinmeyen bir nedenle mermi isabet etti.

Okul ve çevresinde inceleme yapan polis, kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

