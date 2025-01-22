Lise duvarına 3 mermi isabet etti
İstanbul'da bulunan Özel Dadyan Ermeni Ortaokulu'nun duvarına ve camına 3 mermi isabet etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Özel Dadyan Ermeni Ortaokulu'nun duvarına ve camına bilinmeyen bir nedenle mermi isabet etti.
Okul ve çevresinde inceleme yapan polis, kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.
Polis ekipleri, 3 mermi izi tespit etti.
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