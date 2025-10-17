Lise eğitimi kısalacak mı? Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu olumlu yaklaşmadı

12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Yanıtı aranan soru için Cumhurbaşkanlığı'nda önemli bir toplantı yapıldı.

MEB, CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU'NA SUNUM YAPTI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri hazırlanan çalışmayı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyelerine sundu. Ancak kurul olumlu görüş bildirmedi.

Lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığı toplantıda MEB'in 3+1 ve 2+2 formülleri de ele alındı.

KURUL, SORUNLAR YARATABİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDE



NTV'nin edindiği bilgilere göre, kurul yapılan çalışmanın yeni sorunlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU



Önerilen pakete olumsuz görüş bildirildi ve bu raporlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.



Edinilen bilgiye göre kurul üyeleri 2+2 sisteminin aileler ve eğitim camiası tarafından kabul görmediği ve riskler barındırdığı görüşünde.

Ayrıca kız çocuklarının eğitime devamı ile ilgili de risk doğurabileceği değerlendiriliyor.



Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde. Son kararın Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak değrlendirmenin ardından netleşmesi bekleniyor.

