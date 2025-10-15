Lise için 3+1 veya 2+2 yıl formülü

12 yıllık zorunlu eğitimin süresi kısalıyor.



Masada olan formüllerin ilki 3+1.



Bu formül uygulanırsa öğrenciler 11. sınıf sonunda diploma alacak. 12. sınıf üniversiteye hazırlık yılı olarak planlanacak ve isteğe bağlı bırakılacak.



İkinci seçenek ise 2+2 formülü.

"ÖNEMLİ OLAN İÇERİK VE NİTELİK"



NTV yayınına katılan Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, formülleri değerlendirdi.



TED olarak farklı bir çözümleme getirmeye çalıştıklarını dile getiren Pehlivanoğlu, "Yıllardır bizim çözümlememiz de 3+1'dir." dedi.



"Çocuklarımıza üç yılın sonunda lise diploması verelim. Lise diploması alan çocuklarımız açık öğretime, meslek yüksekokullarına, ön lisans okullarına ve beceri ile girilen yerlere okul başarı puanı ile gitsin." ifadelerini kullanan Pehlivanoğlu, "2+2'yi biz kendimize göre inceledik hatta bununla ilgili detaya ulaşmak istedik." ifadelerini kullandı.



Pehlivanoğlu'na göre eğitimde önemli olan süre değil nitelik.



Liseyi yeni bitirmiş çocukların sadece yüzde 38'inin üniversiteye devam edebildiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Ortaöğretim zorunlu olmasına rağmen yüzde 88 erişim. Güney Kore'de zorunlu değil ancak oran yüzde 98. Dolayısıyla sorun süre değil içerik ve nitelik." diye konuştu.



12 YILA ÇIKARILMIŞTI



2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla 4+4+4 formülüne geçildi ve zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı.



13 yıl sonra zorunlu eğitim süresi yine gündemde.



Son karar kabine toplantısında yapılacak sunumun ardından verilecek.

