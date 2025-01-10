Lise KPSS memur alımı: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?

Yeni yılın başlamasıyla kamudaki memur alımları ve istihdamlar da araştırma konusu oldu. Binlerce lise mezunu vatandaş, çeşitli kurumların kadrolarında görev alabilmek adına ÖSYM'nin tercihlerini bekliyor.



KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 20 Eylül 2024'te açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim 2024'te açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.



KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yeni yılın ilk aylarında yayımlanması bekleniyor.



KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.



